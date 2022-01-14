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14.01.2022  11:00   Виталий Хиневич

Более 130 000 нарушений ПДД: Харьков - в тройке лидеров проштрафившихся водителей

Лидирующие позиции среди нарушителей правил дорожного движения занимает автомобиль марки «VOLKSWAGEN».

Нарушения ПДД
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Штрафи UA».
 
Сообщается, что за 2021 год водители автомобиля марки «VOLKSWAGEN» получили почты 500 тысяч административных штрафов за нарушения правил дорожного движения.
 
В свою очередь наибольшее количество штрафов получили жители Киева, за год киевляне насобирали 526 455 тысяч постановлений. Второе место занял город Харьков, в течение прошлого года харьковчане попались на нарушении ПДД 130 335 раз. На почетном третьем месте расположился город Житомир, житомиряне получили 35 510 постановлений за нарушения правил дорожного движения.
 
Нарушения ПДД
 
Наиболее прилежными водителями в 2021 году били жители Луцка, Сум и Винницы. Среди лидеров по оплате штрафов является Киев, Львов и Чернигов.
 
12 сентября прошло года все водители Украины отметились в нарушениях ПДД, именно в этот день украинцы совершили наибольшее число нарушений за год, получив, таким образом, протоколов на сумму почти 13 миллионов гривен.
 
Нарушения ПДД
 
Всего за 2021 год украинские водители оплатили постановлений на сумму более 1,5 миллиардов гривен.
 
Напомним, ранее были названы марки автомобилей самых злостных нарушителей ПДД в Украине за 2021 год.
 
Источник:   Штрафи.UA
 Тэги:  нарушения пдд, штрафы, рейтинг, харьков
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