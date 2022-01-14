14.01.2022 10:45 Евгений Клочко

Азербайджан открыл границы для украинцев: что нужно знать для поездки в страну

Власти Азербайджана разрешил въезд украинцам, однако если те прилетают в страну на самолете.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на консульскую службу Министерства иностранных дел Украины.

Соответствующие изменения приняло правительство Азербайджана 13 января 2022 года, сообщила консульская служба МИД Украины.

Согласно принятому правительством Азербайджана постановлению №9, опубликованному на сайте правительства Азербайджана, помимо Украины свободно прилететь могут также граждане Кипра и Иордании.

Украинцы, которые намереваются посетить Азербайджан, должны пройти полный курс вакцинации.

Одновременно с этим при въезде в эту страну граждане Украины обязаны иметь при себе свежий (не более 72 часов до вылета самолета) результат негативного ПЦР-теста. Стоит отметить, что другие виды тестов азербайджанские власти не признают.

Также в консульской службе МИД Украины подчеркнули, что в качестве документа о вакцинации для въезда в Азербайджан подходит только бумажный сертификат с QR-кодом с портала Дія. Его необходимо скачать на компьютер, а затем распечатать.

Бумажный же сертификат о вакцинации международного образца, который выписывает семейный врач, и электронный сертификат в приложении Дія не подходят для подтверждения вакцинации при въезде в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря по 31 января временно запрещен въезд в Республику Италия украинцам , направляющимся в страну в туристических целях.