28.07.2023 20:19

У Харкові відбувся святковий концерт

Захід у Харкові був присвячений 100-ї річниці з дня народження екс-президента та загальнонаціонального лідера азербайджанського народу Гейдара Алієва.



Василь Голосний

Як повідомляє РЕДПОСТ, із ювілейною датою представників азербайджанської діаспори, які проживають у Харкові, привітав перший заступник міського голови Олександр Новак.

«Для мене велика честь привітати вас з нагоди 100-річчя від дня народження Гейдара Алієва - видатної людини, яка заклала фундамент дружби між українським та азербайджанським народами. Саме завдяки йому Азербайджан у всьому світі знають як високорозвинену державу. Дякую вам за те, що продовжуєте розпочату ним справу, а також за допомогу та всебічну підтримку Харкова протягом довгих років», - зазначив перший віце-мер.

У рамках заходу відбувся святковий концерт.

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