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28.07.2023  20:28   Дмитро Колонєй

У Харкові встановлюють півтора десятки котелень до опалювального сезону

Про це поінформували тепловики Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі» у районах Харкова встановлюють 14 блочно-модульних котелень для безперебійного проходження нового опалювального сезону.
 
За інформацією начальника управління з експлуатації Сергія Мельниченка, мобільні котельні - на 90% готовий продукт, зібраний на заводі. 
 
 
Минулого опалювального сезону завдяки роботі 17-ти таких котелень вдалося заощадити до 20% електроенергії та газу.  Найбільша з раніше встановлених модульних котелень має потужність 1 МВт, нова ж партія - від 3 до 8 МВт. Зокрема, система у Київському районі на 6 МВт здатна забезпечити теплом та гарячою водою сім великих багатоповерхових будинків, школу та дитсадок. Усе обладнання такої котельні може працювати від дизельного генератора. 
 
 
Цього року в Київському районі завершують монтажні роботи на 4 котельнях. Найбільш потужну котельню, на 8 МВт, встановлять у Новобаварському районі, а решту - в Основ’янській, Холодногірській та Немишлянській філіях підприємства.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, харків
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