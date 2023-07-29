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29.07.2023  06:00   

Прогноз погоди в Харкові на 29 липня

До обіду у Харкові протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Уночі буде дощ із грозою. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 46 %. Температура повітря +16°...+18°C (відчувається як +22°C). Вітер північно-західний, 6.5 м/с. Вологість повітря 83 %. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.
 
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 7 %. Температура повітря +22°...+24°C (відчувається як +24°C). Вітер північно-західний, 7.5 м/с. Вологість повітря 55 %. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2 %. Температура повітря +25°…+20° (відчувається як +25°C). Вітер північно-західний, 4.3 м/с. Вологість повітря 53 %. Атмосферний тиск 743 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

 
29 липня відзначається день священномученика Афіногена, єпископа Підахвійського. З цього дня ночі стають холоднішими, спека спадає.
 
У минулі часи помітили, якщо верес зацвів, значить липень уступає місце серпню. Також народ примітив, що на Афіногена пташки задумуються (замовкають).
 
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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