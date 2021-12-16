16.12.2021 08:25 Рита Парфенова

Римские каникулы отменяются: Италия закрыла въезд туристам из Украины

С 16 декабря временно запрещен въезд в Республику Италия украинцам, направляющимся в страну в туристических целях.

Указанные правила будут действовать до 31 января 2022 года, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на портал Министерства иностранных дел Украины.



«Согласно обновленным правилам пересечения границы с Итальянской Республикой, в связи с пандемией «Covid-19», Украина с 16 декабря 2021 года отнесена к перечню стран списка Е, предусматривающего запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма», – написано на Портале.



Основанием для изменения правил въезда в страну стало распространения коронавирусного штамма «Омикрон». Граница закрыта даже для туристов с международными сертификатами о вакцинации.



В этот период въехать в Италию смогут украинцы с видом на жительство и подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости. В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов, может быть разрешен въезд в страну украинцев, имеющих «устойчивые отношения» с жителями Италии. Вне зависимости от статуса вакцинации они должны предъявить негативный тест на коронавирус и пройти 10-дневный карантин по прибытии в страну.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой расположена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.