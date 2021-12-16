    
Главная Новости Харькова Культура и Туризм Римские каникулы отменяются: Италия закрыла въезд туристам из Украины
16.12.2021  08:25   Рита Парфенова

Римские каникулы отменяются: Италия закрыла въезд туристам из Украины

С 16 декабря временно запрещен въезд в Республику Италия украинцам, направляющимся в страну в туристических целях.

Италия закрыла въезд туристам из Украины. Новости

Указанные правила будут действовать до 31 января 2022 года, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на портал Министерства иностранных дел Украины.

«Согласно обновленным правилам пересечения границы с Итальянской Республикой, в связи с пандемией «Covid-19», Украина с 16 декабря 2021 года отнесена к перечню стран списка Е, предусматривающего запрет на необязательные поездки граждан Украины, в том числе с целью туризма», – написано на Портале.

Основанием для изменения правил въезда в страну стало распространения коронавирусного штамма «Омикрон». Граница закрыта даже для туристов с международными сертификатами о вакцинации.

В этот период въехать в Италию смогут украинцы с видом на жительство и подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости. В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов, может быть разрешен въезд в страну украинцев, имеющих «устойчивые отношения» с жителями Италии. Вне зависимости от статуса вакцинации они должны предъявить негативный тест на коронавирус и пройти 10-дневный карантин по прибытии в страну.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой расположена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.

Источник:   МИД
 Тэги:  коронавирус, въезд, италия, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.12 Общество Какие документы нужны на новогодних гуляниях: комментарий харьковской мэрии 16.12 Медицина Харьковская область ожидает поставку трех вакцин от COVID-19 16.12 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 16 декабря
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 