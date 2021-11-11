11.11.2021 14:46 Рита Парфенова

В красной зоне ЕС: в какие страны Европы пускают украинцев

Уровень заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине стал причиной для внесения нашего государства в «красную» зону для поездок в страны Евросоюза.





Тем не менее, большинство государств ЕС оставили открытыми границы для вакцинированных украинцев, пишет РЕДПОСТ.



На портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой размещена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.





За последние две недели две страны – Мальта и Болгария – закрыли свои границы для туристов из Украины даже при условии сертификата о полной вакцинации.

Болгария

С 30 октября разрешен въезд гражданам Украины со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и членам их семей. Необходимы цифровой COVID-сертификата ЕС о вакцинации или переносе болезни с одновременным предоставлением негативного результата PCR-тест на COVID-19, сделанного за 72 часа до въезда в страну. Детям от 12 до 18 лет также необходим отрицательный результат теста на COVID-19. Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без COVID-документов.

Мальта

Страна закрыта для туризма и отдыха. Для въезда необходимо получить разрешение службы безопасности здоровья Мальты и пройти 14-дневный карантин.

Правила въезда в другие страны ЕС:

Австрия

С сертификатом о полной вакцинации против COVID-19, подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка) разрешен въезд без регистрации и без карантина.

Бельгия

Для поездки в Бельгию понадобится сертификат о вакцинации, который приравнивается к европейскому. Украинские электронные сертификаты, полученные через приложение или сайт Дия, имеют такой статус; бумажные "международные" сертификаты не признаются подобающим доказательством. Также разрешен въезд детей до 17 лет, если те путешествуют с вакцинированными взрослыми.

Германия

С 10.10.2021 украинцам разрешен въезд в страну при наличии сертификата полной вакцинации. Прививка должна выполняться одной из вакцин, указанных на сайте Института им. Пауля Эрлиха. Вакцинация последней необходимой дозой должна осуществляться минимум за 14 дней до въезда. Согласно новому Постановлению о въезде при въезде в Германию с предварительным пребыванием в зоне повышенного риска или в зоне с различными штаммами коронавируса в течение последних 10 дней вы должны: сразу после въезда в Германию отправиться непосредственно в пункт назначения, выполнить там домашнюю изоляцию (карантин). После пребывания в зоне повышенного риска въезжающие должны осуществить домашнюю изоляцию в течение 10 дней, после пребывания в зоне с различными штаммами коронавируса – 14 дней. При прохождении карантина не разрешается покидать дом или квартиру и принимать гостей.

Италия

При налиции «зеленого» сертифаката (Green Pass) о вакцинации, негативного ПЦР-теста или заполнения до прибытия онлайн-формы санитарного контроля въезд не ограничен, в том числе и в туристических целях.

Литва

Действуют правила, установленные 19 июля 2021 года. Въезд разрешен при наличии сертификата о вакцинации (принимается сгенерированный в Дії). В таком случае самоизоляция при въезде в страну не нужна. При предъявлении отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда в Литву, или теста на антигены COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Литву обяззательна 10-дневная самоизоляция. Срок самоизоляции можно уменьшить, если за свой счет сдать тест на 7-й день самоизоляции.

Польша

Въезд разрешен обладателям сертификата о вакцинации или справки о перенесенной коронавирусной болезни или негативного ПЦР-теста. Срок 10-дневного карантина будет сокращен, в случае наличия отрицательного результата теста, выполненного не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши.

Румыния

Въезд без карантина на на 14 дней разрешен:

вакцинированным против вируса COVID-19;

переболевшим коронавирусом не позднее 180 ьдней при наличии официального документа;

тем, кто пребывает на территории Румынии на срок менее 3 дней/72 часа при условии отрицательного ПЦР-теста;

детям в возрасте от 12 до 16 лет, если они имеют сертификат об отрицательном результате теста.

детям до 12 лет, без необходимости представления отрицательного результата теста RT-PCR;

Финляндия

С 26 июля 2021 года въезд в Финляндскую Республику разрешается всем лицам (в т.ч. в туристических целях), прибывающим из Украины с подтверждением полного курса вакцинации против COVID-19.

Франция

С 11 октября 2021 года франция внесла Украину в перечень стран так называемой «оранжевой» зоны. Въезд в страну для вакцинированных укаринцев не ограничен. С отрицательным ПЦР-тестом можно въехать при условии «острой необходимости» и с соблюдением 7-дневной самоизоляции.

Хорватия

Для въезда в Республику Хорватия должны предоставить один из подтверждающих документов:

документ, подтверждающий негативный ПЦР-тест, сделан не позднее 72 часов;

сертификат о прививках;

медицинскую справку о том, что лицо выздоровело от COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста.

Швеция

Для въезда в страну необходим сертификат о вакцинации и отрицательный тест на COVID-19.

Эстония

Украинцам, прошедшим полный корс вакцинации, разрешен въезд с любой целью.



Напомним правила въезда в Украину, вступившие в силу с 21 октября 2021 года. Вакцинированные лица пересекают границу беспрепятственно. Невакцинированные должны установить приложение Вдома и течение 72 часов сделать тест на коронавирус. Отрицательный результат анализа автоматически подтянется в программу и приложение можно удалить. Если тест окажется положительным, необходимо связаться со своим семейным врачом. При отказе установить приложение при пересечении границы гражданам Украины придется пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам запретят въезд в страну.