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11.11.2021  15:16   

Арест вместо наживы на подсолнечнике: под Харьковом будут судить хитрого фермера

Мужчине светит крупный штраф или арест за самовольное занятие участка в 36 гектаров под Харьковом.

Криминал Харьков: Будут судить мужчину, захватившего 36 гектар земли и нанесшего 125 тысяч ущерба государству
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Дмитрия Нестерова, установлено, что весной 2021 года мужчина без каких-либо правоустанавливающих документов самовольно занял земельный участок общей площадью почти 36 га на территории Красноградского района Харьковской области и начал выращивать на нем подсолнечник.
 
 
Указанный земельный участок находился в коммунальной собственности Сахновщинской объединенной территориальной общины. Своими действиями мужчина причинил государству ущерб на сумму более 125 тыс. грн.
11 ноября 2021 обвинение в отношении мужчины направлено в Сахновщинский районный суд Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев.
 
Напомним, ранее мы писали о мужчине, который самовольно захватил особо ценные лесные земли.
Отмечается, что житель поселка Печенеги Харьковской области установил сооружения на территории прибрежно-защитной полосы Печенежского водохранилища. Помимо этого, конструкции были установлены на землях природно-заповедного фонда.
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  арест, захват земли, харьков
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