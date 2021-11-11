11.11.2021 15:16

Арест вместо наживы на подсолнечнике: под Харьковом будут судить хитрого фермера

Мужчине светит крупный штраф или арест за самовольное занятие участка в 36 гектаров под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Дмитрия Нестерова, установлено, что весной 2021 года мужчина без каких-либо правоустанавливающих документов самовольно занял земельный участок общей площадью почти 36 га на территории Красноградского района Харьковской области и начал выращивать на нем подсолнечник.

Указанный земельный участок находился в коммунальной собственности Сахновщинской объединенной территориальной общины. Своими действиями мужчина причинил государству ущерб на сумму более 125 тыс. грн.

11 ноября 2021 обвинение в отношении мужчины направлено в Сахновщинский районный суд Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев.

Напомним, ранее мы писали о мужчине, который самовольно захватил особо ценные лесные земли. Отмечается, что житель поселка Печенеги Харьковской области установил сооружения на территории прибрежно-защитной полосы Печенежского водохранилища. Помимо этого, конструкции были установлены на землях природно-заповедного фонда.