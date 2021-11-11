11.11.2021 15:30 Евгений Клочко

Украина — Болгария: прогноз на товарищеский матч

11-го ноября в Одессе состоится товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии.

Прогноз на предстоящее противостояние подготовили эксперты портала Vse-pro-sport.com.ua

Сборная Украины перед главным матчем отбора на Чемпионат мира-2022 занимает второе место в группе «D», имея в своем активе девять очков. Сборные Финляндии и Боснии и Герцеговины отстают от украинцев на одно и два очка соответственно. В этом туре квалификации они проведут очный матч и подопечные Александра Петракова будут внимательно следить за исходом поединка, рассчитывая на ничью. В прошлой игре украинцы не смогли одолеть боснийцев (1:1) и теперь есть риск лишиться второго места.

Болгарская команда уже ни на что не претендует в своей группе «С» и не сможет попасть в финальную часть Чемпионата мира. Коллектив Ясена Петрова за тур до финиша отборочной кампании занимает третье место, набрав восемь очков. От лидеров своей группы сборная Болгарии отстает на шесть очков. В прошлом матче болгары обыграли в домашнем матче сборную Северной Ирландии (2:1).

Сборные Украины и Болгарии встречались четыре раза, в трех из которых украинцы одерживали победу, завершив один поединок вничью. Товарищеский статус матча предполагает, что хозяева будут играть очень осторожно, чтобы не получить пополнение в лазарете перед важной игрой с боснийцами.

Болгары, в свою очередь, уже ни на что не претендуют и постараются провести игру открыто и атакующе. Но хозяева, по мнению спортивных экспертов, смогут быстро остудить пыл соперников, имея более опытных футболистов. Специалисты считают, что Украине по силам выиграть даже смешанным составом для поднятия настроения в коллективе перед финальным рывком за второй путевкой на Чемпионат мира-2022 в Катаре.