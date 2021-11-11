11.11.2021 15:50 Виталий Хиневич

Правила вызова «скорой» помощи в Украине

Бригада медиков может приехать на вызов в течение 20 минут.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что «скорая» помощь реагирует на вызов исходя из принятого решения диспетчера оперативно-диспетчерской службы.

Существует два критерия оценивания поступившего вызова от человека, который нуждается в помощи.

Норматив прибытия по обращениям, относящимся к категории критических, – 10 минут.

Нормативы прибытия по обращениям, относящимся к категории экстренных, – 20 минут.

Кроме этого, отмечается, что бригада медиков прибудет на вызов, если у гражданина наблюдаются судороги, симптомы асфиксии, обильная кровопотеря, травмы которые несут угрозу жизни. Полный перечень предоставлен на сайте МОЗ.

Бригада «скорой» помощи не приедет на вызов для оказания стоматологических манипуляций, при повышенной температуре тела, для ввода плановых инъекционных форм медицинских препаратов.

При выявлении симптомов коронавирусной болезни необходимо обращаться к семейному врачу.

Наличие повышенной температуры тела либо кашля не являются причинами вызова бригады экстренной медицинской помощи или госпитализации в медицинское учреждение.

Однако если человек чувствуете боль в грудной клетке, одышку в состоянии покоя, имеете сатурацию менее 92%, нарушение сознания или другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии – стоит звонить на 103.

Напомним, на бригаду скорой помощи возле Слобожанской центральной больницы с кулаками напал пьяный прохожий.