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24.09.2021  15:30   Виталий Хиневич

Вместо леса может грозить тюрьма: на Харьковщине будут судить мужчину

Следователи направили обвинительный акт в суд о самовольном захвате особо ценных земель.

На Харьковщине мужчина захватил лес
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что житель поселка Печенеги Харьковской области установил сооружения на территории прибрежно-защитной полосы Печенежского водохранилища. Помимо этого, конструкции были установлены на землях природно-заповедного фонда.
 
Следствием было установлено, что мужчина несколько лет назад не имея законных оснований, создал строительные сооружения на самовольно занятом земельном участке. Данные земли находятся на балансе государственного лесохозяйственного предприятия, на территории лесного заказника.
21 сентября 2021 года гражданину совершившему преступление, было вручено подозрение в совершении преступления согласно части 4 статьи 197/1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
24 сентября дело было передано на рассмотрение в суд.
 
Напомним, должностному лицу Бабаевского лесничества предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, в результате которых было уничтожено порядка 600 деревьев.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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