24.09.2021 15:49

Зарезал парня и девушку в Харькове: обвиняемого в двойном убийстве ждет суд (фото)

22-летнего парня ждет суд за умышленное убийство своих знакомых в Харькове.



Прокуратура

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, Салтовской окружной прокуратурой Харькова направлен в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего мужчины по делу об умышленном убийстве, разбое и попытке поджога (п. п. 1, 4, 6 ч .2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 194 УК Украины).

По информации руководителя окружной прокуратуры Руслана Скуратовича, по данным следствия харьковчанин заранее тщательно спланировал убийство своих знакомых, стремясь завладеть их денежными средствами и мобильными телефонами.

Фигурант с особой жестокостью расправился с мололыми людьми, нанеся множественные телесные повреждения в различные части тела сначала 25-летней девушке, а затем - 29-летнему мужчине.

После убийства обоих мужчина попытался скрыть следы преступления и поджег квартиру.

22-летнему убийце светит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2 мая 2021 года мать погибшего пришла в гости к 29-летнему сыну и его девушке, в квартиру по улице Дружбы Народов, 228 и обнаружила их мертвыми с многочисленными колото-резаными ранениями.