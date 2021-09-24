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24.09.2021  15:49   

Зарезал парня и девушку в Харькове: обвиняемого в двойном убийстве ждет суд (фото)

22-летнего парня ждет суд за умышленное убийство своих знакомых в Харькове.


Прокуратура
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, Салтовской окружной прокуратурой Харькова направлен в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего мужчины по делу об умышленном убийстве, разбое и попытке поджога (п. п. 1, 4, 6 ч .2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 194 УК Украины).
 
 
По информации руководителя окружной прокуратуры Руслана Скуратовича, по данным следствия харьковчанин заранее тщательно спланировал убийство своих знакомых, стремясь завладеть их денежными средствами и мобильными телефонами.
 
 
Фигурант с особой жестокостью расправился с мололыми людьми, нанеся множественные телесные повреждения в различные части тела сначала 25-летней девушке, а затем - 29-летнему мужчине.
 
После убийства обоих мужчина попытался скрыть следы преступления и поджег квартиру.
 
 
22-летнему убийце светит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 2 мая 2021 года мать погибшего пришла в гости к 29-летнему сыну и его девушке, в квартиру по улице Дружбы Народов, 228 и обнаружила  их  мертвыми с многочисленными колото-резаными ранениями.
 
 
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