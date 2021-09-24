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24.09.2021  16:25   Виталий Хиневич

В Украине будут автоматически фиксировать еще один пункт нарушения ПДД

С 1 октября в Украине будет действовать автоматическая фиксация превышения весовых норм автомобильного транспорта.

В Украине будут штрафовать авто за превышение веса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «УкрАвтопром».
 
Отмечается, что с 1 октября вступает в силу изменения к закону № 1582-IX (Об административных правонарушениях по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля автотранспорта). 
На данный момент, на дорогах страны уже установили примерно 50 систем для автоматического выявления превышения весовой нормы автотранспорта. Техническое оборудование установили в верхнем слое дорожного покрытия и по всей ширине дороги.
 
Устройство сможет фиксировать помимо веса авто номерной знак, габарит, скорость движения. Система будет работать в круглосуточном режиме и передавать в уполномоченные органы информацию о собранной информации. На основании полученных данных в случае нарушения ПДД будет выписываться штраф.
 
Напомним, с 10 сентября в городе Харькове заработали еще 6 приборов контроля «КАСКАД».
 
Источник:   УкрАвтопром
 Тэги:  харьков
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