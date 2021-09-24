Вакцинированные получат желтый и зеленый сертификаты в смартфоне (видео)

24.09.2021 16:58

Документ можно получить на следующий день после первой и второй дозы вакцинации двухдозной вакциной.

Документ можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации двухдозной вакциной. Он будет действовать 120 дней.

Также в приложении «Дія» можно сгенерировать внутренний «зеленый» сертификат, действительный 365 дней с момента получения последней дозы полной вакцинации. Благодаря наличию «желтых» и «зеленых» внутренних COVID-сертификатов бизнес и государственные учреждения смогут продолжить работу.

Если не удается сгенерировать COVID-сертификат, можно обратиться в службу поддержки «Дії»: https://chat.diia.gov.ua/.

Впоследствии они станут доступными и для владельцев Android: в Минцифры ждут подтверждения от Google Play

Проект реализован Минцифры совместно с Министерством здравоохранения Украины, НСЗУ и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, проекта Eu4digitalua и Программы EGAP, что выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.