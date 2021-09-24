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24.09.2021  16:58   

Вакцинированные получат желтый и зеленый сертификаты в смартфоне (видео)

Документ можно получить на следующий день после первой и второй дозы вакцинации двухдозной вакциной.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт «Дія», с сегодняшнего дня - 24 сентября 2021 года - часть пользователей мобильных телефонов -  iOS  - смогут сгенерировать «желтые» внутренние COVID-сертификаты в приложении. 

Как сгенерировать сертификат?

Документ можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации двухдозной вакциной. Он будет действовать 120 дней.
 
Также в приложении «Дія» можно сгенерировать внутренний «зеленый» сертификат, действительный 365 дней с момента получения последней дозы полной вакцинации. Благодаря наличию «желтых» и «зеленых» внутренних COVID-сертификатов бизнес и государственные учреждения смогут продолжить работу.
 
Если не удается сгенерировать COVID-сертификат, можно обратиться в службу поддержки «Дії»: https://chat.diia.gov.ua/.
 
Впоследствии они станут доступными и для владельцев Android: в Минцифры ждут подтверждения от Google Play
 
Проект реализован Минцифры совместно с Министерством здравоохранения Украины, НСЗУ и при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине, проекта Eu4digitalua и Программы EGAP, что выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.

 

Источник:   «Дія»
 Тэги:  вакцинация, сертификат, харьков, украина, коронавирус
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