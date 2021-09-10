10.09.2021 08:20 Рита Парфенова

В Харькове заработают еще шесть камер автоматической фиксации нарушений ПДД: подробности

С 10 сентября в городе Харькове заработают еще 6 приборов контроля «КАСКАД».



Патрульная полиция

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Харьковской области.

Приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме, установят по следующим адресам:

пр. Науки, 60-А, прибор направлен в сторону ул. Новгородской (ограничение скорости 50 км/ч)

пр. Науки, 7-В, прибор направлен в сторону ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч)

пр. Московский, 86-А, прибор направлен в сторону ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч)

пр. Льва Ландау, 27, прибор направлен в сторону ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавский Шлях, 79, прибор направлен в сторону ул. Семинарской (ограничение скорости 50 км/ч)

Белгородское шоссе, 1, прибор направлен в сторону ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч)

Всего же с 10 сентября еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины.

Напомним, с конца июля на Московском проспекте в Харькове заработали камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Журналисты РЕДПОСТ разбирались, стоит ли обжаловать штраф за нарушение ПДД, когда вы даже не заметили, что что-то нарушили?