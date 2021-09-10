В Харькове заработают еще шесть камер автоматической фиксации нарушений ПДД: подробности

С 10 сентября в городе Харькове заработают еще 6 приборов контроля «КАСКАД».
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Харьковской области.
Всего же с 10 сентября еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины.
Напомним, с конца июля на Московском проспекте в Харькове заработали камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Журналисты РЕДПОСТ разбирались, стоит ли обжаловать штраф за нарушение ПДД, когда вы даже не заметили, что что-то нарушили?
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В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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