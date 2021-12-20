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20.12.2021  14:36   Екатерина Стрельцова

В Харькове появятся динамические дорожные знаки на светофорах

Новые дорожные знаки будут показывать оптимальную скорость движения, чтобы автомобили попадали в "зеленую волну" светофоров.

В Харькове появятся динамические дорожные знаки на светофорах
 
То есть, автомобили гарантированно смогут проезжать перекрестки на "зеленый" сигнал светофора. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
В зависимости от времени суток рекомендованная скорость будет меняться. Контролировать объекты будут из диспетчерского центра, который работает на базе КП "Горэлектротранссервис" уже более 6 лет. Сейчас специалисты работают на расчетами и выбирают магистрали для установки таких знаков.
 
Проект обсудили во время совещания Игоря Терехова со специалистами диспетчерского центра. Реализация его произойдет в рамках программы улучшения безопасности дорожного движения в Харькове. Город сотрудничает с Европейским инвестиционным банком, который выделил 24 миллиона евро на систему безопасности на дорогах города.
 
В рамках программы планируется установить дополнительные светофоры с камерами, а также увеличат и количество камер фиксации скорости - их нужно городу дополнительно еще 100 штук. В планах охватить семь главных магистралей Харькова. Проект рассчитан на три-четыре года и основные работы начнутся уже в следующем году. 
 
Главная цель проекта, говорит Игорь Терехов, - побудить водителей соблюдать скоростной режим, а также уменьшить пробки на дорогах. 
 
Также специалисты планирует разрабатывать все новые и новые программы, позволяющие моделировать и прогнозировать движение транспорта. И в итоге создадут интеллектуальную систему управления ситуацией на дорогах города.
 
Тэги:  пдд, скоростной режим, харьков, камеры, игорь терехов
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