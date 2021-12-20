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20.12.2021  14:49   Дмитрий Колоней

Стало известны, какие авто чаще всего угоняют в Харькове

Информацию обнародовали в харьковской полиции.

Криминал Харьков: Угонщики предпочитают красть Жигули и старые иномарки
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, по информации правоохранителей, распространяемый фейк о том, что в Харькове угнано больше всего автомобилей в Украине, не соответствует действительности. За год на было угнано 144 авто, 3/4 из этих преступлений раскрыты.
 
 
Наибольшей популярностью у воров пользуются иномарки старого образца и «Жигули».
 
Стражи порядка обращаются к СМИ с просьбой пользоваться исключительно официальной проверенной информацией, не распространять фейковые сообщения.
 
Напомним, ранее мы писали отом, что в Харькове накрыли банду элитных автоугонщиков. К совершению серии угонов автомобилей на территории нескольких областей была причастна преступная группировка с межрегиональными связями.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угон авто, кража, харьков, рейтинг
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