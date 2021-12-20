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20.12.2021  15:00   Виталий Хиневич

Киберполиция будет следить, куда используется тысяча от Зеленского

Правоохранители будут отслеживать транзакции с деньгами, полученными за вакцинацию.

Тысяча от Зеленского
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Униан».
 
Отмечается, что Министерство цифровой трансформации и Департамент киберполиции будет мониторить транзакции с денежными средствами, которые были получены гражданами за полный курс вакцинации. Данные действия будут направленны на недопущение мошеннических действий. 
 
 
Кроме этого отмечается, что на данный момент не было выявлено подозрительных финансовых операций, однако если такие явления будут наблюдаться, то полицейские начнут оперативно проводить следственные действия для прекращения таких действий и наказания лиц причастных к этому.
 
Напомним, Владимир Зеленский инициировал программу поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии.
 
Источник:   Униан
 Тэги:  вакцинация, тысяча за вакцинацию, харьков, полиция
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