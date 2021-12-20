20.12.2021 11:45 Виталий Хиневич

"Виснет и все пропадает": украинцы массово жалуются на приложение «Дія»

Пользователи приложения «Дія» сообщают о сложностях в использовании программного обеспечения.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Один из пользователей сообщает, что вся информация пропала и страховка на авто и сертификаты. При этом само приложение постоянно «виснет».

«Отсутствует строчка "єПідтримка" сообщает пользователь под именем Виктор Сытый. Более того он отмечает, что с чат-ботом нет связи, операторы попросту не отвечают на сообщения.

Кроме этого, много жалоб на то, что с базы данных приложения исчезает вся персональная информация, а именно: паспортные данные, идентификационный код и прочее.

«Честно, это просто издевательство, наделали кучу программ и систем, которые не могут нормально взаимодействовать! «Хелси» видит мои прививки, а Дiя нет, для нее запись дублируется, теперь надо писать кому то , что бы они изменили запись и это будет как «звернення» , 30 дней круто спасибо»,- поделился своими эмоциями пользователь под ником Roman K.

Напомним, граждане, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции , могут подать заявку на получение тысячи гривен. Сделать это можно по 29 декабря включительно, оформив специальную карту в одном из банков-партнеров. После этого следует авторизироваться и обновить программу «Дія» до последней версии. Деньги должны быть зачислены в течение 10 дней.