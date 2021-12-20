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20.12.2021  11:45   Виталий Хиневич

"Виснет и все пропадает": украинцы массово жалуются на приложение «Дія»

Пользователи приложения «Дія» сообщают о сложностях в использовании программного обеспечения.

Украинцы жалуются на ДІЮ
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Один из пользователей сообщает, что вся информация пропала и страховка на авто и сертификаты. При этом само приложение постоянно «виснет».
 
 
 
Дія
 
 
«Отсутствует строчка "єПідтримка" сообщает пользователь под именем Виктор Сытый. Более того он отмечает, что с чат-ботом нет связи, операторы попросту не отвечают на сообщения.
 
 
Дія
 
Кроме этого, много жалоб на то, что с базы данных приложения исчезает вся персональная информация, а именно: паспортные данные, идентификационный код и прочее. 
 
«Честно, это просто издевательство, наделали кучу программ и систем, которые не могут нормально взаимодействовать! «Хелси» видит мои прививки, а Дiя нет, для нее запись дублируется, теперь надо писать кому то , что бы они изменили запись и это будет как «звернення» , 30 дней круто спасибо»,- поделился своими эмоциями пользователь под ником Roman K.
 
Напомним, граждане, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, могут подать заявку на получение тысячи гривен. Сделать это можно по 29 декабря включительно, оформив специальную карту в одном из банков-партнеров. После этого следует авторизироваться и обновить программу «Дія» до последней версии. Деньги должны быть зачислены в течение 10 дней.
 
Тэги:  дія, харьков
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