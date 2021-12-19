19.12.2021 14:05 Виталий Хиневич

Тысяча гривен от Зеленского: в Украине стартовал проект «єПідтримка»

Украинцы могут подавать заявки на получение денежной выплаты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, могут подать заявку на получение тысячи гривен. Сделать это можно по 29 декабря включительно, оформив специальную карту в одном из банков-партнеров. После этого следует авторизироваться и обновить программу «Дія» до последней версии. Деньги должны быть зачислены в течение 10 дней.

Кроме этого стоит отметить, что деньги можно будет потратить на покупку книг, посещение спортзалов, кинотеатров, театров и путешествия по Украине. Денежные средства будут активны на протяжении четырех месяцев.

Напомним, по информации главы Нацбанка Кирилла Шевченко, объем выплат по "вовиной тысяче" недостаточно большой, чтобы стимулировать потребительский спрос. Он не будет иметь эффекта на инфляцию.