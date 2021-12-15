15.12.2021 18:05 Дмитрий Колоней

Станет ли больше инфляция после выплаты "вовиной тысячи": мнение эксперта

Насколько велико влияние выплаты на инфляцию.

Как сообщает РЕДПОСТ , сылаясь на Liga.net, по информации главы Нацбанка Кирилла Шевченко, объем выплат по "вовиной тысяче" недостаточно большой, чтобы стимулировать потребительский спрос. Он не будет иметь эффекта на инфляцию. На первом этапе на выплаты направят 8 миллиардов гривен.

"Это не тот объем программы, который может оказывать существенное влияние на инфляцию, потому что тысяча гривен на человека не сможет существенно стимулировать и без того высокий потребительский спрос. Также стоит учитывать, что потратить эти средства можно будет только на отдельные виды услуг, которые являются недостаточно загруженными сейчас и занимают очень незначительную долю в потребительском наборе", - пояснил Шевченко.

Согласно расчетам НБУ, влияние выплаты тысячи Зеленского на показатель годовой инфляции оценивается до 0,1%.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить получение выплаты с помощью программы «єПідтримка» .