Доходи українців значно впадуть: прогноз Нацбанку

01.08.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Про це йдеться у липневому інфляційному звіті Національного банку України.

З відновленням економіки номінальні зарплати почнуть зростати та у 2023 році перевищать довоєнний рівень, проте через інфляційні процеси відновлення реального рівня доходів буде значно повільнішим.

При цьому НБУ відзначає ряд негативних тенденцій на ринку праці, обумовлені війною, зокрема: