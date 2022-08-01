01.08.2022 17:58 Дмитрий Колоней
Доходи українців значно впадуть: прогноз Нацбанку
Про це йдеться у липневому інфляційному звіті Національного банку України.
РЕДПОСТ
Як повыдомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на НБУ,
доходи населення різко впали, навіть при спробі багатьох підприємств виплачувати заробітні плати на початку повномасштабного вторгнення, та надавати матеріальну допомогу працівникам, незважаючи на фактичну зупинку роботи, зазначає канал “Ціна держави“. Втім, з часом багато підприємств (особливо в МСБ) змушені були закритися, ті ж що встояли розпочали оптимізацію на витратах на персонал. У НБУ зазначають, що за різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в травні становило від 25% до 50% у порівнянні з довоєнною годиною. У бюджетному секторі ситуація буде трохи кращою.
З відновленням економіки номінальні зарплати почнуть зростати та у 2023 році перевищать довоєнний рівень, проте через інфляційні процеси відновлення реального рівня доходів буде значно повільнішим.
При цьому НБУ відзначає ряд негативних тенденцій на ринку праці, обумовлені війною, зокрема:
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Активне переміщення українців за кордон. За даним ООН станом на 21 червня Україну покинули 8 млн громадян, більшість з яких отримали допомогу та прихисток закордоном. Частина з них вже повернулась до України. В НБУ очікують, що наступна хвиля повернень буде наприкінці літа у зв’язку з закінченням шкільних канікул, а потім – наприкінці року після стабілізації безпекової ситуації. У результаті у 2022 році від’ємне сальдо мігрантів становитиме орієнтовно 3.2 млн осіб, а у 2023 році воно скоротиться до 2.5 млн осіб.
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Внутрішні мігранти також вносять дисбаланс на ринку праці. ВПО зі сходу, котрі переїхали на захід України, були зайняті в промисловому секторі, що посилює диспропорцію між попитом та пропозицією, навіть попри релокації частини підприємств.
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Пропозиція робочої сили суттєво перевищує попит. В НБУ очікують зміну структури попиту на працю. Буде зростати попит на працівників, залучених до відновлення інфраструктури, виробничих потужностей та в логістиці. Водночас враховуючи масштабні руйнування промислових підприємств, відновлення попиту на відповідні спеціальності буде повільним.
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Через війну рівень безробіття сягнув рекордних 35%. В НБУ очікують поступове відновлення економіки та зростання попиту на робочу силу, а відтак – і поступового скорочення рівня безробіття до кінця року. Втім це відновлення буде повільним через довгострокові наслідки війни.
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Задля створення нових робочих місць та пожвавлення попиту на ринку праці одним з ключових завдань є стимулювання інвестицій шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату. І ту серед першочергових завдань є зменшення розміру держави та реформа судової системи.
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