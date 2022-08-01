01.08.2022 18:19 Дмитрий Колоней

У Харкові триває вакцинація від коронавірусу

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Департамент охорони здоров'я Харкова, у міських поліклініках продовжують роботу пункти вакцинації COVID-19. Медустанови у достатній кількості забезпечені вакциною «CoronaVac» та в обмеженій – вакциною «Pfizer».

Медики закликають харків'ян не забувати про вакцинацію, адже у воєнний час ризик розвитку та поширення інфекційних захворювань зростає. Найбільш уразливими є діти та дорослі, які не щеплені взагалі або вчасно не зробили ревакцинацію.

Для того, щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до найближчої міської поліклініки.