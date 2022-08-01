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01.08.2022  18:19   Дмитрий Колоней

У Харкові триває вакцинація від коронавірусу

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Харкова.

Коронавірус: Триває вакцинація від COVID-19 у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент охорони здоров'я Харкова, у міських поліклініках продовжують роботу пункти вакцинації COVID-19. Медустанови у достатній кількості забезпечені вакциною «CoronaVac» та в обмеженій – вакциною «Pfizer».
 
Медики закликають харків'ян не забувати про вакцинацію, адже у воєнний час ризик розвитку та поширення інфекційних захворювань зростає. Найбільш уразливими є діти та дорослі, які не щеплені взагалі або вчасно не зробили ревакцинацію.
 
Для того, щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до найближчої міської поліклініки.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, коронавирус, харьков, вакцинация
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