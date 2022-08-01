01.08.2022 18:49 Дмитрий Колоней

Під Харковом вилучили тіла мешканців селища, які загинули під час обстрілу (фото, відео)

Обстріл селища під Харковом був у березні 2022 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Науполіції, правоохоронці вилучили тіла мешканців Вільхівки, які загинули у березні під час обстрілу селища. Жінка померла від осколкових поранень в своїй оселі. Двоє чоловіків - наступного дня внаслідок обстрілу кладовища.

За словами депутатки Вільхівської сільської ради Любові Куркіної, вибух стався за 6 метрів від будинку 75-річної мешканки селища Любові Новікової.Вона загинула, скоріше за все, від осколкових поранень.

За словами сина загиблої Генадія Новікова, його не було вдома, коли сталася трагедія.

Після того, як обстріли припинилися, він повернувся, і побачив свою мертву матір на підлозі з травмою голови.

Генадій домовився з друзями, що поховають її наступного дня. 3 березня на місце поховання прийшли шестеро односельців і друзів чоловіка, щоб попрощатися з його матір’ю.

– Коли почали закопувати, прозвучав перший вибух, ніхто не постраждав. - пригадує Генадій.

– Після другого вибуху я побачив, що один чоловік лежав мертвий, а другий від отриманих поранень помер у лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти слідчого управління ГУНП в Харківській області.

На місці поховань зібрані речові докази і направлені на експертне дослідження. Вирішується питання про кваліфікацію злочину за Кримінальним кодексом України. \