Журналістка з Італії ознайомилася з роботою комунальників Харкова (відео)

01.08.2022 19:23 Дмитрий Колоней

Джузепіна Фазано відвідала один із найбільш постраждалих районів Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, журналістка італійського видання «Corriere della Sera» Джузепіна Фазано ознайомилася з роботою КП «Харківські теплові мережі», аби на власні очі побачити, як місто під обстрілами готується до опалювального сезону.

Зокрема, Джузепіна Фазано відвідала один із найбільш постраждалих районів Харкова – Північну Салтівку. Насамперед вона хотіла дізнатися, як влаштована система опалення великого українського міста та як теплоенергетики працюють в умовах щоденних обстрілів. Екскурсію для журналістки провів заступник технічного директора КП «ХТМ» Олексій Лука.

Зокрема він розповів, що днями на одній з котелень Північної Салтівки знайшли «Град», який застряг під теплообмінником. Для продовження робіт довелося викликати піротехніків. Втім, навіть попри такі «сюрпризи», працівники ХТМ вже трохи звикли до умов роботи та отримали психологічний імунітет.

«Наразі є тільки дедлайн - 15 жовтня, коли має розпочатися опалювальний сезон, і відповідальність перед харків’янами, які чекатимуть на тепло. Тому війна за тепло проти війни звичайної йде суворо за графіком», - зазначили на підприємстві.