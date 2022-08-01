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01.08.2022  19:56   Дмитрий Колоней

Розвідувальна група ворога невдало намагалась викрити вогневі позиції ЗСУ (відео)

Оперативна інформація на вечір 1 серпня по Харкову та регіону від ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на  Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще чотирнадцяти населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагався викрити вогневі позиції наших військ, успіху не мав, відійшов.

 

Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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