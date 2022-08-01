Розвідувальна група ворога невдало намагалась викрити вогневі позиції ЗСУ (відео)

Оперативна інформація на вечір 1 серпня по Харкову та регіону від ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще чотирнадцяти населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагався викрити вогневі позиції наших військ, успіху не мав, відійшов.
У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою.
3 серпня відзначається День кавуна. Свято баштанних бере початок в Америці, яка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна.
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