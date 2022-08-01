01.08.2022 20:22

Солнцезащитные очки Ray-Ban: особенности и тонкости выбора

О защите глаз от вредящих факторов, главный среди которых — ультрафиолетовое излучение солнца, нужно заботится целый год. Но именно летом, когда солнце находится на пике своей активности, этому вопросу следует уделить особое внимание.

Регулярное нахождение на открытом ярком солнце может серьезно навредить здоровью глаз, среди возможных негативных последствий:

— ожог роговицы;

— ухудшение остроты зрения;

— синдром сухого глаза;

— развитие фотокератита, катаракты и других офтальмологических заболеваний;

— ускорение процессов старения глаза;

— покраснение, жжение, ощущение дискомфорта в глазах;

— старение кожи вокруг глаз, появление морщин и пигментных пятен.

Самый простой и эффективный способ защитить глаза от вредных лучей — носить солнцезащитные очки. Помимо того, что этот аксессуар защищает от солнца, он еще и украшает и дополняет имидж владельца. Главное удачно подобрать модель очков, которая наилучшим образом впишется в ваш индивидуальный стиль.

Особое место среди большого и разнообразного ассортимента оптики от современных производителей занимают солнцезащитные очки Ray-Ban . Этому бренду не требуется представление, ведь о нем наверняка хотя бы раз слышали даже те, кто не интересуется модой и брендами. Именно Ray-Ban сделали солнцезащитные очки популярным и общедутупным аксессуаром по всему миру.

Главная особенность очков Ray-Ban, которая делает их такими привлекательными для покупателей — идеальное сочетание оптимальной цены, отменного качества и стиля. Доступно множество моделей бренда для любой вкус — каждый сможет подобрать что-то особенное для себя.

Как выбрать очки Ray-Ban, чтобы они действительно подошли

Все фешн-эксперты единогласно рекомендуют выбирать очки по форме лица. На лицах разной формы, одни и те же очки могут смотреться совершенно по-разному: выгодно подчеркивать все черты или же наоборот — визуально акцентировать внимание на недостатках. Поэтому, чтобы выбрать аксессуар удачно, нужно точно знать какие модели очков подойдут именно к вашей форме лица.

Если же вы не знаете какая у вас форма лица, подойдите к зеркалу, внимательно рассмотрите свое отражение и проведите взглядом по контуру своего лица. На какую геометрическую фигуру он больше всего похож — такой и считается ваша форма лица. Она может быть овальной, круглой, квадратной, треугольной, ромбообразной.

Обладателям и обладательницам овального лица повезло больше всех. Дело в том, что главная особенность такого лица — идеальная симметрия, так что на нем одинакового круто будут смотреться самые разные оправы. От классических авиаторов до смелых и нестандартных форм, можно смело выбирать что угодно.

повезло больше всех. Дело в том, что главная особенность такого лица — идеальная симметрия, так что на нем одинакового круто будут смотреться самые разные оправы. От классических авиаторов до смелых и нестандартных форм, можно смело выбирать что угодно. Круглые лица всегда очень миловидны и имеют мягкий контур. Чтобы сделать контур более выразительным и подчеркнуть все достоинства такого лица, рекомендуется отдавать предпочтение к массивным оправам квадратной или прямоугольной формы, авиаторам. Лучше всего будут смотреться очки яркого и броского цвета.

всегда очень миловидны и имеют мягкий контур. Чтобы сделать контур более выразительным и подчеркнуть все достоинства такого лица, рекомендуется отдавать предпочтение к массивным оправам квадратной или прямоугольной формы, авиаторам. Лучше всего будут смотреться очки яркого и броского цвета. Квадратное лицо — это выраженный контур подбородка и одинаковое соотношение длины и ширины лица. Наилучшим образом такую форму дополнят очки-авиаторы, клабмастеры, «‎кошачий глаз», а также прямоугольные и овальные оправы.

— это выраженный контур подбородка и одинаковое соотношение длины и ширины лица. Наилучшим образом такую форму дополнят очки-авиаторы, клабмастеры, «‎кошачий глаз», а также прямоугольные и овальные оправы. Заметно выраженные скулы и узкий подбородок указывают на треугольный тип лица . Обратите внимание на оправы прямоугольной и круглой формы. Также хорошо подойдут очки «‎кошачий глаз» с острыми уголками кверху и авиаторы.

. Обратите внимание на оправы прямоугольной и круглой формы. Также хорошо подойдут очки «‎кошачий глаз» с острыми уголками кверху и авиаторы. Лица ромбообразной формы часто называют «‎алмаз». Они характеризуются узким лбом и подбородком. Обладателям такого типа лица лучше всего остановить выбор на очках круглой, округлой или овальной формы. Где выбрать и заказать оригинальные очки Ray-Ban Сегодня рынок перенасыщен подделками. Нужно понимать, что оригинальный аксессуар от Ray-Ban не может продаваться где-нибудь на рынке в палатке. Оригинальные очки бренда доступны только у сертифицированных реселлеров. В Украине таким является оптический онлайн-супермаркет LINZA . На этом ресурсе доступен огромный выбор моделей не только Ray-Ban, но и множества других брендов.