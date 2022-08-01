01.08.2022 20:48 Дмитрий Колоней

Чи відкриють МcDonald’s у серпні: офіційна відповідь

В українському офісі McDonald’s прояснили плани по відкриттю ресторанів.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на OBOZREVATEL за словами керівниці відділу зв’язків із громадськістю у McDonald’s Алесі Муджирі, "у деяких областях ми маємо амбіції відновити роботу, але в поточній ситуації не можемо озвучувати конкретні плани. Слідкуйте за оновленнями, як тільки у нас будуть плани, ми їх не приховуватимемо. Але зараз планів відкривати ресторани в серпні немає, втім у нас є амбіції відновити роботу в майбутньому”, – пояснила Алеся Муджирі.

Зазначимо, раніше у ЗМІ була інформацію про те, що в серпні в Україні можуть відновити роботу ресторани мережі McDonald’s. Тоді про підготовку до відкриття виданню Forbes повідомила керівниця одного з київських ресторанів на умовах анонімності. Водночас СЕО мережі Юлія Бадрітдінова в інтерв’ю тому ж виданню не назвала терміни відкриття ресторанів і відмовилася коментувати переговори компанії з українським МЗС.

Проте Бадрітдінова визнала, що компанія займається оновленням протоколів безпеки. Зокрема, кожен ресторан перевіряють щодо наявності поруч бомбосховищ.

“Коли звучить сигнал “повітряна тривога”, ресторани терміново повинні закриватися, що саме собою досить непростий процес, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів. McDonald’s не буде працювати під час повітряних тривог”, – зазначила Бадрітдінова.