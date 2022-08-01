01.08.2022 20:57 Дмитрий Колоней

Без волонтеров удержать ситуацию в Харькове было бы невозможно, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив у посту на Телегамм-каналі.



Фотография из открытых источников

Якповідмляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов у посту на своєму Телегамм-каналі відмітив:

"Сегодня была очень продуктивная встреча с волонтерами. Несколько десятков организаций, помогающих харьковчанам пережить эту проклятую войну.

У нас есть общие проблемы. Например, дублирование в раздаче гуманитарной помощи. Будем решать эту проблему все вместе.

Ребята-волонтеры поддержали идею создания Координационного совета. Среди них есть много достойных его возглавить. Моя цель - способствовать волонтерской деятельности, а не руководить ею.

Еще раз хочу сказать, что без волонтеров удержать ситуацию в Харькове было бы невозможно. Поэтому я благодарен каждому из них. Каждому - тем, кого знаю, и тем, кого не знаю.

Городская власть будет оказывать содействие нашим волонтерам. Координационный совет должен быть максимально эффективным инструментом работы волонтеров по оказанию помощи харьковчанам. Присоединиться к нему могут все желающие волонтерские организации".