01.08.2022 21:19 Дмитрий Колоней

З'явився сайт з іграми та порадами для фанатів Гаррі Поттера (відео)

Його запустила авторка серії книг Джоан Роулінг.



Фотография из открытых источников

Як провідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ROOT NATION, Джоан Роулінг спільно з Audible, Bloomsbury, OverDrive, Pottermore Publishing та Scholastic запустила сторінку «Harry Potter At Home» на цьому сайті для фанатів Гаррі Поттера WizardingWorld, про що повідомила на своєму офіційному сайті.

Harry Potter At Home створено, щоб допомогти батькам, дітям та вчителям «додати магії» у своє життя під час карантину. На сторінці можна знайти тести на знання книг про Гаррі Поттера та поради для тих, хто їх ще не читав, ігри, цікаві факти та майстер-класи. Також зареєстровані користувачі сайту можуть щотижня отримувати на пошту нові ідеї щодо проведення часу з дітьми.

Прихильники Гаррі Поттера можуть безкоштовно слухати першу книгу на платформі Audible. Вона буде доступна англійською, іспанською, французькою, італійською, німецькою та японською мовами. Англійську версію читає актор та драматург Стівен Фрай.