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03.12.2022  16:03   

Благодаря вам город выстоял, а Украина победит! - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов нагородив волонтерів.


Благодаря вам город выстоял, а Украина победит! - Ігор Терехов (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Харкові відбувся прийом з нагоди Міжнародного дня волонтерів. 
 
Харківський міський голова Ігор Терехов вручив волонтерам нагороди міської ради та подякував за все, що вони роблять для перемоги України. 
 
«С первого дня войны каждый из вас по зову сердца занялся волонтерством. Благодаря вам город выстоял, а Украина победит! Вы готовили и развозили еду, кормили военных, людей, которые укрывались от обстрелов в метро, ​​помогали в больницах, доставляли людям продукты и медикаменты. Я помню, когда были постоянные обстрелы на Северной Салтовке, вы доставали людей из-под завалов, спасали детей, домашних животных. Это уже история, которая останется в душе харьковчан. Переоценить ваши поступки невозможно. Все, что вы делали и делаете, - очень важно. Вы - настоящие герои, без которых наш город не получил бы свое героическое звание», - наголосив Ігор Терехов. 
 
Благодаря вам город выстоял, а Украина победит! - Ігор Терехов
 
Також слова подяки волонтерам передали захисники України.
 
Тэги:  игорь терехов, волонтеры, харьков, агрессия россии
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