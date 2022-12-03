Дещо подорожчала олія в Україні

Супермаркети встановили нові ціни.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Аgrotrend, сталі відомі оновлені ціни на соняшникову олію в Україні
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Зірки радять по можливості не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, набратися сил…
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається у всьому світі щорічно 3 грудня з 1992 року.
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