03.12.2022 15:34 Дмитро Колонєй

Дещо подорожчала олія в Україні

Супермаркети встановили нові ціни.



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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Аgrotrend, сталі відомі оновлені ціни на соняшникову олію в Україні

Вони дещо зросли.

Вартість пляшки рафінованої олії 850 мл від ТМ “Олейна” зросла з 62,44 грн у жовтні до 62,55 грн. у грудні

Пляшка олії ТМ “Щедрий Дар” за той же час підвищилася з 65,23 грн, до – 65,47 грн.

По більш нізьким цінам реалізується пролукт у АТБ.

Пляшка 850 мл від ТМ “Олейна”, за акцією коштує 59,51 грн, а олія (900 мл) від ТМ “Своя лінія” – 60,06 грн.