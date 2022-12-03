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03.12.2022  15:34   Дмитро Колонєй

Дещо подорожчала олія в Україні

Супермаркети встановили нові ціни.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Аgrotrend, сталі відомі оновлені ціни на соняшникову олію в Україні

Вони дещо зросли.
  • Вартість пляшки рафінованої олії 850 мл від ТМ “Олейна” зросла з 62,44 грн у жовтні до  62,55 грн. у грудні
  • Пляшка олії ТМ “Щедрий Дар” за той же час підвищилася з 65,23 грн, до  – 65,47 грн. 
По більш нізьким цінам реалізується пролукт у АТБ.
 
Пляшка 850 мл від ТМ “Олейна”, за акцією коштує 59,51 грн, а олія (900 мл) від ТМ “Своя лінія” – 60,06 грн.
 
Источник:   Agrotrend
 Тэги:  масло, цены, украина
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