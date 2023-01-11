11.01.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

Волонтери допомагають комунальникам відновлювати інфраструктуру Харкова

Волонтери проєкту «Харківська армія відновлення» продовжують допомагати комунальним службам у прибиранні сміття та відновленні пошкоджених інфраструктурних об’єктів та житлових будинків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

З початку повномасштабного вторгнення волонтери проєкту провели роботи на 471-й локації, де зібрали 5 тис. куб. м сміття та 61 куб. м листя. Вони закрили 3,8 тис. вікон на об'єктах житлового фонду та соціальної інфраструктури.

Такі роботи були проведені у 19 житлових будинках, 27 школах, 16 дитсадках та двох закладах охорони здоров'я. Загалом було задіяно 1947 волонтерів та 115 одиниць спецтехніки.

Варто зазначити, що проєкт «Харківська армія відновлення» був створений для допомоги бійцям ЗСУ та територіальної оборони в облаштуванні блокпостів, а також комунальним службам та підрозділам ДСНС - у розбиранні завалів, прибиранні сміття, ремонті будинків та майданчиків. Також серед основних напрямів проєкту - пошук фондів для надання Харкову допомоги.



