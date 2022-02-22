22.02.2022 20:14 Дмитрий Колоней

Инфляция в Украине: цены вырастут вне зависимости от НДС

В Украине зря надеются на эффективность европейского способа снизить цены.

Как сообщает РЕДПОСТ, проблема роста цен и инфляции волнуетм ногие страны мира. Инфляция бьет сорокалетние рекорды:

в США – рост цен за год превысил 7%,

в ЕС - больше 5%.

В Евросоюзе, чтобы помочь людям пережить тяжелые времена, планируют в 2022 году снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на пищевую продукцию. В нашей стране подхватили эту идею. Но идея не имеет перспектив.

Цены в разных странах растут по-разному:

В США и ЕС основной рост приходится на энергоносители и товары длительного потребления. В Украина, растут цены в продуктовом секторе.

По мнению экспертов снижение розничных цен на продукты питания в случае снижения НДС, может произойти на короткое время, но уже спустя несколько месяцев они все равно продолжат дорожать. И здесь большую роль играе теневой рынок. Его роль подчеркивает и глава общественного союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский, по оценкам которого 35-40% продуктов питания в Украине продаются в тени, и старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. Поэтому:

Даже если полностью отменить НДС на все продукты питания, то цены снизятся не больше, чем на 5-6%. Именно такие цифры показывает опыт ЕС. В Украине снижение цен из-за снижения НДС может быть существенно ниже.У нас довольно высокая доля теневого рынка продуктов питания. А это продукты с которых вообще не платится НДС. Даже если удастся снизить НДС до нуля, уже через несколько месяцев, цены все равно начнут расти, выше нынешних отметок. потребительская инфляция за достаточно короткое время компенсирует налоговую скидку.