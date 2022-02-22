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22.02.2022  20:45   Дмитрий Колоней

Игорь Терехов: Я верю, что будет предпринято все, чтобы не было войны

Мэр Харькова Игорь Терехов дал интервью Британской радиовещательной корпорации («ВВС»).


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов, отвечая на вопросы корреспондента «ВВС» отметил, что после заявления президента России многие начали нервничать, переживать, будет ли война.
 
"Поэтому", - подчеркнул Игорь Терехов, - "сегодня утром я выступил со своим заявлением, чтобы успокоить людей. Сейчас в Харькове нет паники, работаем как обычно. Ходит пассажирский транспорт и поезда, работают промышленные предприятия, аэропорт, школы и детсады".
 
Тем не менее, по его словам, в городе готовы к различным сценариям развития событий.
 
Руководитель города сообщил британскому журналисту о том, что у городских властей было время подготовиться, есть понимание и дорожная карта, что делать в экстремальной ситуации. Подготовлены укрытия, бомбоубежища, сделаны резервы воды, топлива, медикаментов.
 
"Но я верю, что будет предпринято все, чтобы не было войны, будут задействовать все доступные дипломатические возможности. Наши дипломаты, Европа, Великобритания, США сделают так, что война не придет в Украину", - подчеркнул городской голова.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что  Игорь Терехов отреагировал на признание Россией "ЛДНР".
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  игорь терехов, интервью, харьков, ввс
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