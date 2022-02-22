22.02.2022 20:45 Дмитрий Колоней

Игорь Терехов: Я верю, что будет предпринято все, чтобы не было войны

Мэр Харькова Игорь Терехов дал интервью Британской радиовещательной корпорации («ВВС»).



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов, отвечая на вопросы корреспондента «ВВС» отметил, что после заявления президента России многие начали нервничать, переживать, будет ли война.

"Поэтому", - подчеркнул Игорь Терехов, - "сегодня утром я выступил со своим заявлением, чтобы успокоить людей. Сейчас в Харькове нет паники, работаем как обычно. Ходит пассажирский транспорт и поезда, работают промышленные предприятия, аэропорт, школы и детсады".

Тем не менее, по его словам, в городе готовы к различным сценариям развития событий.

Руководитель города сообщил британскому журналисту о том, что у городских властей было время подготовиться, есть понимание и дорожная карта, что делать в экстремальной ситуации. Подготовлены укрытия, бомбоубежища, сделаны резервы воды, топлива, медикаментов.

"Но я верю, что будет предпринято все, чтобы не было войны, будут задействовать все доступные дипломатические возможности. Наши дипломаты, Европа, Великобритания, США сделают так, что война не придет в Украину", - подчеркнул городской голова.