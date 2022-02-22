22.02.2022 20:45 Дмитрий Колоней
Игорь Терехов: Я верю, что будет предпринято все, чтобы не было войны
Мэр Харькова Игорь Терехов дал интервью Британской радиовещательной корпорации («ВВС»).
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на пресс-службу мэрии, Харьковский городской голова Игорь Терехов, отвечая на вопросы корреспондента «ВВС» отметил, что после заявления президента России многие начали нервничать, переживать, будет ли война.
"Поэтому", - подчеркнул Игорь Терехов, - "сегодня утром я выступил со своим заявлением, чтобы успокоить людей. Сейчас в Харькове нет паники, работаем как обычно. Ходит пассажирский транспорт и поезда, работают промышленные предприятия, аэропорт, школы и детсады".
Тем не менее, по его словам, в городе готовы к различным сценариям развития событий.
Руководитель города сообщил британскому журналисту о том, что у городских властей было время подготовиться, есть понимание и дорожная карта, что делать в экстремальной ситуации. Подготовлены укрытия, бомбоубежища, сделаны резервы воды, топлива, медикаментов.
"Но я верю, что будет предпринято все, чтобы не было войны, будут задействовать все доступные дипломатические возможности. Наши дипломаты, Европа, Великобритания, США сделают так, что война не придет в Украину", - подчеркнул городской голова.
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