06.07.2022 10:20 Рита Парфенова

Игорь Терехов: Харьков обстреливают, как по расписанию, но нас не запугать

Враг ежедневно обстреливает Харьков, пытаясь таким образом психологически воздействовать на горожан. Однако, несмотря на обстрелы по расписанию, харьковчане выстоят.

Об этом в эфире программы «Дороги к свободе» на телеканале «Настоящее время» заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает РЕДПОСТ.

Мэр Харькова отметил, что с начала войны агрессор не оставляет город в покое. На сеголняшний день в Харькове нет полностью безопасного района, который бы не подвергался обстрелам. Враг оставил глобальные разрушения по всему Харькову и продолжает делать это ежедневно.



«Я всегда предупреждаю харьковчан об опасности. Если выбирать между воздержаться от прогулок и погулять по скверу, конечно, нужно воздержаться. Я понимаю, как это тяжело: хорошая погода, хочется выйти на свежий воздух, но это очень опасно. Враг, как по расписанию, несколько раз в сутки цинично нас обстреливает. То было ночью в 12:00, теперь в 4:00 утра. Конечно, это психологическое воздействие на мирных жителей. Но, несмотря на это, мы выстоим. Нас не запугать. У нас очень крепкий дух», - подчеркнул мэр.



Из-за постоянных обстрелов, по словам Терехова, Харьков не может перезапустить экономику. Сейчас в городе проживает около 1 млн. человек, однако многие из них из-за войны потеряли работу.



«У нас открыты все супермаркеты, но покупательская способность харьковчан сейчас низкая. Конечно, мы снабжаем их гуманитарной помощью. За это отвечают главы наших районных администраций. Но для нас очень важно, чтобы с первых минут мира мы перезапустили экономику. Чтобы у людей появились деньги, и они сами могли покупать необходимые товары», - отметил Игорь Терехов.