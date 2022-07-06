Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 6 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 562 человек. Выздоровело 298 173 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 2 322 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 11 человек (все - жители города Харькова).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 июля.
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В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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