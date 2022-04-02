02.04.2022 18:08

"Такой вот сюрреализм: с одной стороны летят ракеты, а с другой мы высаживаем цветы", - Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в городе в интервью "Стране".



"Такой вот сюрреализм: с одной стороны летят ракеты, а с другой мы высаживаем цветы", - Игорь Терехов



Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал, что с понедельника в городе начнут высадку цветов и укрытие городских памятников на случай обстрелов.

"Если температура позволит — будут красивые клумбы. Такой вот сюрреализм: с одной стороны летят ракеты, а с другой мы высаживаем цветы. Более того, я попросил весь бизнес потихоньку начинать работать. У нас уже открываются кофейни и небольшие кафешки. В городе прибираются, закрыли уже два памятника, сейчас закрываем третий - казаку Харько, это основатель Харькова. Я хочу, чтобы город жил", — рассказал Терехов.

По словам Терехова, горожане активно помогают властям укрывать памятки архитектуры, чтобы уберечь их от разрушения в случае обстрела.

"Вчера приехал к памятнику и к нам присоединилась обычная семья, которая ехала с Северной Салтовки. Они остановились, вышли из машины, взяли лопаты, песок, мешки и начали нам помогать - представляете, как круто. А ведь никто их не просил. Сейчас мы укрыли памятник Тарасу Шевченко, памятник Независимости, памятник козаку Харько, потом укроем. Люди очень позитивно относятся к этой нашей работе, что мы укрываем памятники, потому что это важно", — резюмировал Терехов.

По словам Игоря Терехова, в городе несмотря на постоянные обстрелы, постоянно проходят мероприятия.

"Проводим концерты на станциях метро, развлекаем детей. Людям нужно отвлекаться. Мы должны поддерживать нашу культуру, своих артистов и музыкантов - им большое спасибо за то, что они находят в себе мужество и отвлекают людей от их мыслей о войне", — сказал Терехов.

Также Терехов сообщил, что город списывает харьковчанам все коммунальные услуги с начала войны и до нашей победы.

"Это отопление, горячая и холодная вода, уборка территории и так далее. Пусть эти деньги люди потратят лучше на питание и медикаменты. Для Харькова это большие суммы, но мы это решим", — сообщил «Стране» мэр Харькова.

Также Игорь Терехов рассказал об обстреле парка имени Горького.

«Оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Сегодня около 11 утра снаряд попал в известный парк им. Горького и повредил несколько аттракционов. Также ранило нашего работника "Зеленстроя", который убирал территорию и высаживал цветы, теперь он в больнице. Сейчас в парке убирают коммунальные службы", — сказал Терехов.

Мэр Харькова сообщил, что в парк Горького прилетело 14 ракет.

"Чем им помешал парк? Это что, военный объект? Также сегодняшний день в городе разрушено порядка 1300 жилых домов. Разрушены объекты, в которых студенты учились и занимались спортом, про жилые дома говорить уже не приходится. Тяжелые обстрелы сегодня были по жилым домам Шевченковского района и по центральной части города. Ситуация все такая же, как и раньше, ничего не меняется", — сообщил Терехов.