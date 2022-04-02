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02.04.2022  18:19   Евгений Клочко

В возрасте 100 лет ушла из жизни харьковчанка Александра Батозская

В январе текущего года она отметила свой 100-летний юбилей, а 31 марта ее не стало.

Александра Батозская
 
Родилась Александра Михайловна в Краснокутске Харьковской области, пережила оккупацию Харьковщины в 1943 году. 
 
Александра Батозская
Александра Батозская, 1945 год
 
По окончанию войны, в 1945 году вышла замуж за машиниста локомотива. Сначала работала в местном исполкоме, а затем переехала в Харьков и получила профессию парикмахера. Александра Михайловна посвятила любимому делу делу всю свою жизнь. Жила и работала в Индустриальном районе до самой пенсии. Имеет двоих детей, четырех внуков и столько же правнуков. 
 
Стоит отметить, что до последнего дня своей жизни патриот своего города Александра Михайловна Батозская оставалась в сознании, светлой памяти и хорошем настроении, интересовалась новостями, даже соблюдала светомаскировку и очень ждала победу. 
 
От всей редакции «РЕДПОСТ» приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Александры Батозской.
 
Тэги:  александра батозскаяя, харьков
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