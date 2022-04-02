02.04.2022 18:48 Дмитрий Колоней
Почти в 3 тысячи домов харьковчан вновь подана горячая вода
Об этом сообщили «Харьковские тепловые сети».
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, по информации КП «Харьковские тепловые сети», дефекты на сетях в результате обстрелов – главная проблема. Из-за войны без отопления до мирных времен остались 569 домов, остальные - каждый день могут оказаться в списке отключений.
Как отметили на предприятии, особенно беспокоят обстрелы источников теплоснабжения и распределительных станций.
«Даже если снаряд упал рядом – беды сделано немало. Это и выбитые окна, и изуродованные трубы, у которых нет брони. Тяжелей всего видеть это самим тепловикам. Еще зимой они изолировали эти трубы, а сегодня меняют и заделывают, как только могут. Единственное желание – чтобы обстрелы закончились», - отметили на предприятии.
Также в КП напомнили, что до конца отопительного сезона осталось две недели.
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