    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове хвостатый помощник полицейских обнаружил наркотики в машине (фото)
02.04.2022  17:33   Дмитрий Колоней

В Харькове хвостатый помощник полицейских обнаружил наркотики в машине (фото)

Харьковские полицейские-кинологи отмечают свой профессиональный праздник.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, сегодня, 2 апреля 2022 года, в свой професиональный праздник, во время дежурства на выезде из города Харькова наряд полицейских-кинологов провел осмотр транспортного средства, которое было остановлено для проверки документов.
 
У водителя правоохранители обнаружили сверток с наркотическим веществом, вероятно, каннабисом.
На правонарушителя указала служебная собака – немецкая овчарка по кличке Мира Набока Хаус.
Этот пес уже не первый раз помогает выявлять полицейским лиц, причастных к незаконным сделкам с наркотиками.
 
Офицер-кинолог, работающий с овчаркой уже несколько лет подряд, очень гордится отличной работой своей помощницы. Ведь Мира послушная, ответственная, имеет незаурядные способности к поиску наркотических веществ и безгранично предана своему хозяину.
 

 

Тэги:  наркотики, нашел пес, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.04 Криминал и происшествия Пытался сбежать от патрульных: в Харькове задержан мужчина с гранатой и наркотиками (фото) 27.03 Криминал и происшествия Десятки пакетов с наркотиком: в Харькове пойман закладчик (фото) 18.02 Криминал и происшествия Подросток-закладчик набросился на полицейского в Харькове (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 