02.04.2022 17:33 Дмитрий Колоней

В Харькове хвостатый помощник полицейских обнаружил наркотики в машине (фото)

Харьковские полицейские-кинологи отмечают свой профессиональный праздник.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, сегодня, 2 апреля 2022 года, в свой професиональный праздник, во время дежурства на выезде из города Харькова наряд полицейских-кинологов провел осмотр транспортного средства, которое было остановлено для проверки документов.

У водителя правоохранители обнаружили сверток с наркотическим веществом, вероятно, каннабисом.

На правонарушителя указала служебная собака – немецкая овчарка по кличке Мира Набока Хаус.

Этот пес уже не первый раз помогает выявлять полицейским лиц, причастных к незаконным сделкам с наркотиками.

Офицер-кинолог, работающий с овчаркой уже несколько лет подряд, очень гордится отличной работой своей помощницы. Ведь Мира послушная, ответственная, имеет незаурядные способности к поиску наркотических веществ и безгранично предана своему хозяину.