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06.07.2022  10:47   Рита Парфенова

Приватбанк и Монобанк подняли карточный курс для беженцев за границей

С 6 июля банки подняли курс валют при оплате картой до уровня наличного курса.

расчет банковской картой

Об установлении рыночного курса валютообмена для безналичных сделок в ПриватБанке сообщили вчера, передает РЕДПОСТ.

В первую очередь, это коснется украинцев, которые уехали за рубеж и расплачивались гривневыми картами. Ещё 5 июля курс обмена находился на уровне 29,25-32,78 грн/$, а уже в 00:00 часов 6 июля был повышен до 35,25-35,46 грн/$.

Также это касается курсов конвертации по карточкам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт тоже осуществляются по наличному курсу.

Также сегодня поднял курс и "Монобанк": покупка - до 35,30 грн, а продажа - до 35,45 грн.

Теперь для обладателей карт этих двух банков расчет за границей гривневой картой или снятие доллара в банкоматах будет происходить по новому курсу продажи плюс 2% комиссии за конвертацию.

Напомним, "Приватбанк" ограничит расходы по картам клиентов, если при обороте 500 тысяч гривен и более в месяц они не смогут документально подтвердить свои доходы.

Тэги:  приватбанк, монобанк, курс, валюта, безналичный расчет
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