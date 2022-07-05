05.07.2022 14:05 Виталий Хиневич

ПриватБанк вводит новые ограничения

Некоторым украинца необходимо будет подтвердить происхождение своих доходов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что ПриватБанк может ограничить расходы по картам клиентов, которые превысили лимит в 500 тысяч гривен. Так, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены.

"Мы будем спрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 000 гривен по личным карточкам и при этом не имеют подтверждающих документов", - пояснили в ПриватБанке.

Так же в банке отметили, что клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через Приват24 , Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы - на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции.

Напомним, у ПриватБанка посвился новый сервис «Касса».