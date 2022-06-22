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22.06.2022  12:15   Виталий Хиневич

У ПриватБанка посвился новый сервис «Касса»

ПриватБанк запустил для предпринимателей новый сервис «Касса».

ПриватБанк
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  Privatbank.ua.
 
Сообщается, что новое приложение "Касса" от ПриватБанка позволит просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО). Данный сервис выполняет функцию кассового аппарата - продажу товаров, оформление инкассации, внесение в кассу наличных денег для размена.
 
Онлайн-кабинет сервиса "Касса" позволяет онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу. Кроме того, пользователи сервиса могут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.
 
Стоимость сервиса «Касса» учтена в тариф по эквайрингу. Для подключения к сервису необходимо являться клиентом ПриватБанка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете. После регистрации банк установит POS-терминал с приложением Касса.
 
Напомним, украинцы смогу получить финансовую помощь по программе "єРобота».
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк, сервис
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