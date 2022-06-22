22.06.2022 12:15 Виталий Хиневич

У ПриватБанка посвился новый сервис «Касса»

ПриватБанк запустил для предпринимателей новый сервис «Касса».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Privatbank.ua.

Сообщается, что новое приложение "Касса" от ПриватБанка позволит просто подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций (ПРРО). Данный сервис выполняет функцию кассового аппарата - продажу товаров, оформление инкассации, внесение в кассу наличных денег для размена.

Онлайн-кабинет сервиса "Касса" позволяет онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу. Кроме того, пользователи сервиса могут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.

Стоимость сервиса «Касса» учтена в тариф по эквайрингу. Для подключения к сервису необходимо являться клиентом ПриватБанка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете. После регистрации банк установит POS-терминал с приложением Касса.

Напомним, украинцы смогу получить финансовую помощь по программе "єРобота».