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22.06.2022  12:00   Виталий Хиневич

В Харькове под звуки обстрелов родилось более 500 детей

Медики оказывали акушерско-гинекологическую и неонатологическую помощь.

Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что с начала войны в роддомах города Харькова появилось на свет более 500 детей. Под звуки обстрелов роженицы были вынуждены спускаться в подвалы больниц и рожать там.
 
Как отметили в Департаменте здравоохранения, все это время медучреждения продолжали оказывать акушерско-гинекологическую и неонатологическую помощь, в том числе при преждевременных родах и невынашивании беременности. Также специалисты оказывали медицинскую помощь недоношенным новорожденным с экстремально низкой массой тела.
 
«Медицинские работники, не оставляя медучреждений по несколько дней, работают и принимают роды круглосуточно. Городские роддомы продолжают работать ради здоровья и счастья новорожденных и их родителей», - отметили в департаменте. 
 
Напомним, харьковские энергетики проводили ремонтные работы под вражескими обстрелами.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  дети, харьков
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