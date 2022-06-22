22.06.2022 12:00 Виталий Хиневич

В Харькове под звуки обстрелов родилось более 500 детей

Медики оказывали акушерско-гинекологическую и неонатологическую помощь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что с начала войны в роддомах города Харькова появилось на свет более 500 детей. Под звуки обстрелов роженицы были вынуждены спускаться в подвалы больниц и рожать там.

Как отметили в Департаменте здравоохранения, все это время медучреждения продолжали оказывать акушерско-гинекологическую и неонатологическую помощь, в том числе при преждевременных родах и невынашивании беременности. Также специалисты оказывали медицинскую помощь недоношенным новорожденным с экстремально низкой массой тела.

«Медицинские работники, не оставляя медучреждений по несколько дней, работают и принимают роды круглосуточно. Городские роддомы продолжают работать ради здоровья и счастья новорожденных и их родителей», - отметили в департаменте.