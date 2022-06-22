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22.06.2022  11:45   Виталий Хиневич

Харьковские энергетики проводили ремонтные работы под вражескими обстрелами

Специалисты проводили ремонтные работы возле жилого района.

Харьковоблэнерго
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковоблэнерго».
 
Сообщается, что специалисты Харьковского высоковольтного РЭС АО "Харьковоблэнерго" восстановили поврежденный в результате боевых действий участок двухцепной воздушной линии 110 кВ вблизи окружной дороги в Пятихатках.
 
Повреждённый участок находился на линии огня. Во время замены перебитого взрывами провода энергетики дважды подвергались минометному обстрелу российских агрессоров. 
 
Напомним, в Харькове временно остановлено движение метро на Салтовку.
 
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  жкх, харьков
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