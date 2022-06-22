Ситуация в Харькове на утро 22 июня: сводка ХОВА

Прошедшая ночь была неспокойной: оккупанты продолжили терроризировать обстрелами Харьков и населенные пункты области, есть погибшие.
В пгт Золочев Богодуховского района поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. Из-под завалов изъяли тело 1 погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще 2 человека.
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В пгт Шевченково Купянского района в результате российского обстрела вчера вечером 1 человек получил ранения.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Утренний дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.
22 июня в Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны.
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