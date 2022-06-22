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22.06.2022  11:21   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 22 июня: сводка ХОВА

Прошедшая ночь была неспокойной: оккупанты продолжили терроризировать обстрелами Харьков и населенные пункты области, есть погибшие.


t.me
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 20 июня, передает РЕДПОСТ.
 
По его словам, от ракетного удара после полуночи в Харькове пострадали Слободской и Индустриальный районы. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров.
 
Утром продолжаются обстрелы Немышлянского района Харькова. Предварительно – 3 раненых. Информация уточняется.
 
 
По области от обстрелов агрессора в Чугуеве ночью разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно, 2 человека погибли, 2 раненых. Информация уточняется.

В пгт Золочев Богодуховского района поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. Из-под завалов изъяли тело 1 погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще 2 человека.

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В пгт Шевченково Купянского района в результате российского обстрела вчера вечером 1 человек получил ранения.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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