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22.06.2022  09:02   Рита Парфенова

Ракетный удар уничтожил многоквартирный дом в Золочеве (фото)

Уточняется информация о погибших и раненых.

Результаты ночного обстрела города Золочев

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 22 июня.

«Ночью произошел обстрел жилого массива в пгт Золочев, в результате чего были частично разрушены 2 жилых двухэтажных дома, а также горели конструктивные элементы в одном из зданий на площади 20 кв.м», – говорится в сообщении.

Результаты ночного обстрела города Золочев

Местное издание «Зоря» уточняет, что было прямое попадание ракеты в двухэтажный многоквартирный дом.

Спасатели ГСЧС разбирают завалы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Результаты ночного обстрела города Золочев

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  обстрел, золочев, харьков, агрессия россии, гсчс
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