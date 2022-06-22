Ракетный удар уничтожил многоквартирный дом в Золочеве (фото)

Уточняется информация о погибших и раненых.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 22 июня.
«Ночью произошел обстрел жилого массива в пгт Золочев, в результате чего были частично разрушены 2 жилых двухэтажных дома, а также горели конструктивные элементы в одном из зданий на площади 20 кв.м», – говорится в сообщении.
Местное издание «Зоря» уточняет, что было прямое попадание ракеты в двухэтажный многоквартирный дом.
Спасатели ГСЧС разбирают завалы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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