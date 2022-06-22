Харьков на утро 22 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 16 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 22 июня.
Семь пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошли в Харькове:
4 - в Индустриальном районе;
2 - в Киевском районе;
1 - в Слободском районе.
По области спасатели четыре раза выезжали тушить пожары ослее обстрелов в Чугуевский район, три рааза - в в Изюмский, по одному - в Купянский и Богодуховский районы.
Горели частные дома и хозяйственные постройки, гаражи и автомобили, складские помещения, административные и т.д. здания.
Всего за сутки с 21 по 22 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 48 оперативных выездов, из которых:
37 - на ликвидацию пожаров (16 вызванных обстрелами и 21 по другим причинам);
6 - для оказания помощи населению;
4 - для помощи коммунальным службам;
1 - другие выезды.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидирован 31 вражеский боеприпас.
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