Оккупанты обстреливали Харьков и населенные пункты области: десятки погибших и раненых

В результате российских обстрелов Харькова и области погибли 15 человек, ранены 16.
«15 человек погибли. 16 – ранены. Таковы ужасающие последствия российских дневных обстрелов в Харьковской области», – сообщил он.
В Харькове в результате обстрела Индустриального района – 11 раненых, 5 человек погибли. В селе Безруки Харьковского района погиб ребенок 8-ми лет, его мать ранена. В Золочевской общине трое погибших.
Вечером русские оккупанты обстреляли Чугуевскую общину. По предварительным данным, 6 погибших, 4 раненых. Данные обновляются.
«Это терроризм. Это преступления против человечности, которые обязаны быть наказаны!», - заявил Синегубов.
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Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Утренний дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.
22 июня в Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны.
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