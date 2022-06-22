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22.06.2022  08:12   Рита Парфенова

Оккупанты обстреливали Харьков и населенные пункты области: десятки погибших и раненых

В результате российских обстрелов Харькова и области погибли 15 человек, ранены 16.


t.me/police_kh_region
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

«15 человек погибли. 16 – ранены. Таковы ужасающие последствия российских дневных обстрелов в Харьковской области», – сообщил он.

В Харькове в результате обстрела Индустриального района – 11 раненых, 5 человек погибли. В селе Безруки Харьковского района погиб ребенок 8-ми лет, его мать ранена. В Золочевской общине трое погибших.

Вечером русские оккупанты обстреляли Чугуевскую общину. По предварительным данным, 6 погибших, 4 раненых. Данные обновляются.

«Это терроризм. Это преступления против человечности, которые обязаны быть наказаны!», - заявил Синегубов.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстрел, хова, харьков, агрессия россии
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